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Число погибших от нападений боевиков в Нигерии приблизилось к 200

Число погибших от нападений боевиков в Нигерии приблизилось к 200 По меньшей мере 198 человек погибли в результате нападений, совершенных вооруженными группами 23 и 24 декабря в нескольких деревнях в штате Плато в Центральной Нигерии.
Другие страны
27 декабря 2023 г. 21:19
Число погибших от нападений боевиков в Нигерии приблизилось к 200

По меньшей мере 198 человек погибли в результате нападений, совершенных вооруженными группами 23 и 24 декабря в нескольких деревнях в штате Плато в Центральной Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили местные власти.

25 декабря сообщалось о 160 погибших в результате нападений боевиков. Согласно представителю подразделения армии Нигерии, инцидент произошел в деревне Мушу в штате Плато в центре страны в ночь с субботы на воскресенье.

Межобщинные столкновения происходят в Плато с минувшего мая. Конфликт между кочевниками народа фулани и фермерами охватывает несколько штатов Нигерии. В основе противостояния лежат споры по вопросу прав на земельные участки и доступа к водным ресурсам. Иногда эти споры сопровождаются насилием и выливаются в вооруженные столкновения.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada silahlıların hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 200-ə yaxınlaşıb

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