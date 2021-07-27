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Число погибших от мощных ливней на западе Индии превысило 190

Число погибших от мощных ливней на западе Индии превысило 190 Число погибших за последние пять суток в инцидентах, связанных с мощными муссонными ливнями и наводнениями в западном индийском штате Махараштра, выросло до 192 после того, как в понедельник было обнаружено еще 28 тел погибших. Как передает Report со ссыл
Другие страны
27 июля 2021 г. 13:10
Число погибших от мощных ливней на западе Индии превысило 190

Число погибших за последние пять суток в инцидентах, связанных с мощными муссонными ливнями и наводнениями в западном индийском штате Махараштра, выросло до 192 после того, как в понедельник было обнаружено еще 28 тел погибших.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило правительство штата в распространенном заявлении для прессы.

В документе отмечается, что еще по меньшей мере 48 человек были ранены, не менее 25 до сих пор числятся пропавшими без вести. На данный момент 229 074 человека были эвакуированы из пострадавших от стихии районов в более безопасные места.

В понедельник правительство Махараштры сообщало о 164 случаях гибели людей и 100 пропавших без вести.

Муссонные ливни вызвали наводнения, оползни и разрушения зданий в западных округах Махараштры, а также в столице штата Мумбаи. Как ранее сообщил портал Daidgeworld, в некоторых районах Махараштры на минувшей неделе выпало до 600 мм осадков. По оценке специалистов, столь мощные дожди зарегистрированы в штате впервые примерно за 40 лет.

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