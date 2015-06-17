 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число погибших от коронавируса в Южной Корее достигло 20 человек

    Карантинный режим предписан 6,5 тысячи человек

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Число погибших от коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ/ MERS) в Южной Корее достигло 20 человек. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в министерстве здравоохранения страны.

    Ранее сообщалось о 19 погибших и 162 зараженных.

    Карантинный режим предписан 6,5 тысячи человек.

    Около половины заболевших были инфицированы в Сеульском медицинском центре Samsung (Seoul Samsung Medical Center), где были выявлены первые случаи заболевания. Основной причиной распространения заболевания считается недостаточно эффективные меры по предупреждению передачи вируса от первых заболевших врачам и пациентам больницы.

    Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома не имеет особых симптомов на ранних стадиях. Наибольшему риску заболевания подвержены люди с ослабленным иммунитетом, хронической болезнью легких, диабетом и почечной недостаточностью. Вакцины от вируса не существует.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi