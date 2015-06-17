Число погибших от коронавируса в Южной Корее достигло 20 человек

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Число погибших от коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ/ MERS) в Южной Корее достигло 20 человек. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в министерстве здравоохранения страны.

Ранее сообщалось о 19 погибших и 162 зараженных.

Карантинный режим предписан 6,5 тысячи человек.

Около половины заболевших были инфицированы в Сеульском медицинском центре Samsung (Seoul Samsung Medical Center), где были выявлены первые случаи заболевания. Основной причиной распространения заболевания считается недостаточно эффективные меры по предупреждению передачи вируса от первых заболевших врачам и пациентам больницы.

Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома не имеет особых симптомов на ранних стадиях. Наибольшему риску заболевания подвержены люди с ослабленным иммунитетом, хронической болезнью легких, диабетом и почечной недостаточностью. Вакцины от вируса не существует.