Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 3119 человек

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Количество умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания в Китае выросло за сутки на 22 - до 3 119 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующие данные приводит в понедельник Государственный комитет по вопросам здравоохранения и гигиены КНР. По его данным, за прошедшие 24 часа выздоровели 1 535 человек, таким образом общее число излечившихся и выписанных составило 58 600.

Власти КНР сообщают о 40 новых случаях заражения COVID-19. Согласно последним данным, общее число заразившихся в Китае, таким образом, составляет 80 735 человек.