Число погибших от коронавируса в Хубэе превысило две тысячи человек

Число случаев заражения новым коронавирусом в провинции Хубэй в центральной части Китая достигло 62 тыс., 2029 человек умерли, свыше 10,3 тыс. жителей выздоровели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

В провинции подтверждено 349 новых случая заболевания, а число погибших за сутки увеличилось на 108 человек.

В больницах находятся еще более 43 тысяч человек, из них более девяти тысяч - в тяжелом состоянии.

По обновленным данным, уровень смертности в Хубэе от нового коронавируса составил порядка 3,27% вместо 3,11% днем ранее. За сутки количество новых выявленных случаев заражения сократилось на 1344, до 349.