Число погибших от циклона "Фани" в Индии увеличилось до 33 человек.

Как передаёт Report со ссыклой на "Известия", об этом сообщило агентство Reuters.

Ещё 300 жителей пострадали в штате Одиша на востоке страны.

Специальный уполномоченный по чрезвычайной помощи Бишнупада Сетхи отметил, что в настоящий момент более 60 тыс. человек принимают участие в ликвидации последствий шторма. Работы ведутся в 10 тыс. деревнях и 52 городских районах штата.

По предварительным подсчетам, ущерб от стихии составил порядка 12 млрд индийских рупий (около 137,5 млн долларов).

Ранее, 4 мая, сообщалось, что от циклона "Фани" погибли восемь человек.

"Фани" стал самым мощным циклоном, который обрушивался на Одишу с 2014 года, и одним из самых разрушительных в истории Индии за последние 20 лет. Скорость ветра в некоторых местах достигала 200 км/ч. Власти страны эвакуировали около 1 млн человек из низменных прибрежных районов штата.