Число погибших на шахте в Китае увеличилось до восьми

Расследование инцидента продолжается

Восемь человек погибли и один пострадал в результате выброса газа на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юге Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа".

Как сообщали в пятницу местные власти, один из горняков погиб, семеро оставались под завалами.

На данный момент поисково-спасательные работы завершены, семь человек найдены мертвыми. Расследование инцидента продолжается. Пострадавшему оказывается помощь.

Ранее на сайте администрации уезда Цзиньша, где произошла авария, сообщалось, что ЧП было зафиксировано примерно в 08:50 по пекинскому времени 9 апреля.