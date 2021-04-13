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Число погибших на шахте в Китае увеличилось до восьми

Число погибших на шахте в Китае увеличилось до восьми Расследование инцидента продолжается
Другие страны
13 апреля 2021 г. 16:19
Число погибших на шахте в Китае увеличилось до восьми

Восемь человек погибли и один пострадал в результате выброса газа на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юге Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа".

Как сообщали в пятницу местные власти, один из горняков погиб, семеро оставались под завалами.

На данный момент поисково-спасательные работы завершены, семь человек найдены мертвыми. Расследование инцидента продолжается. Пострадавшему оказывается помощь.

Ранее на сайте администрации уезда Цзиньша, где произошла авария, сообщалось, что ЧП было зафиксировано примерно в 08:50 по пекинскому времени 9 апреля.

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