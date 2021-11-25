О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число погибших на протестах в Судане достигло 42 человек

Число погибших на протестах в Судане достигло 42 человек В Судане от огнестрельных ранений в голову скончался 21-летний Тайип Бахр Нассер. Это произошло после того, как между военными и протестующими было объявлено о политическом соглашении.
Другие страны
25 ноября 2021 г. 08:04
Число погибших на протестах в Судане достигло 42 человек

В Судане от огнестрельных ранений в голову скончался 21-летний Тайип Бахр Нассер. Это произошло после того, как между военными и протестующими было объявлено о политическом соглашении.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил Медицинский комитет страны.

"С 25 октября число погибших увеличилось до 42", - говорится в заявлении.

В Судане утром 25 октября военнослужащие задержали премьер-министра Абдаллу Хамдука и ряд других политиков. На следующий день появилось сообщение об освобождении Хамдука.

Генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в стране чрезвычайное положение и сообщил о роспуске Суверенного совета и правительства. Он добавил, что в Судане будет создано технократическое правительство с участием всех слоев населения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sudanda etiraz aksiyalarında öldürülənlərin sayı 42-yə çatıb

Самое важное

Прошел год со дня освобождения Кяльбаджара 
Прошел год со дня освобождения Кяльбаджара 
25 ноября 2021 г. 00:00
В Киеве обсудили сотрудничество медиа-органов Украины и Азербайджана
ФотоВ Киеве обсудили сотрудничество медиа-органов Украины и Азербайджана
24 ноября 2021 г. 21:26
Зульфугаров: Кризис между Россией и Арменией усугубится
Зульфугаров: Кризис между Россией и Арменией усугубится
24 ноября 2021 г. 16:07
Минздрав предупредил граждан о фейковых сообщениях по Whatsapp
Минздрав предупредил граждан о фейковых сообщениях по Whatsapp
24 ноября 2021 г. 13:03
Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября
Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября
23 ноября 2021 г. 16:25
Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты
Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты
23 ноября 2021 г. 14:15
Сотрудник Азеришыг подорвался на мине в Лачыне
Сотрудник "Азеришыг" подорвался на мине в Лачыне
22 ноября 2021 г. 20:58
Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
20 ноября 2021 г. 14:41
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi