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Число погибших на протестах в Судане достигло 37 человек

Число погибших на протестах в Судане достигло 37 человек Общее количество погибших среди участников протестных акций в Судане после прихода к власти военных 25 октября составило не менее 37 человек.
Другие страны
18 ноября 2021 г. 23:31
Число погибших на протестах в Судане достигло 37 человек

Общее количество погибших среди участников протестных акций в Судане после прихода к власти военных 25 октября составило не менее 37 человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Вчера стали свидетелями того, как фактические власти использовали в отношении протестующих чрезмерную силу, что привело, по поступающей информации, к гибели 15 человек и ранению неустановленного количества других участников протестов. В результате количество смертельных случаев среди мирных протестующих увеличилось до 37 человек с начала выступлений против переворота 25 октября. Мы осуждаем использование силы против митингуюших и вновь призываем фактические власти и силы безопасности проявлять сдержанность и воздерживаться от дальнейших нарушений прав человека", - сказал он.

В среду в столице Судана Хартуме прошли акции протеста, в результате которых, по информации Центрального комитета врачей Судана, были погибшие среди демонстрантов.

Согласно данным медиков, силовики применили против демонстрантов огнестрельное оружие и слезоточивый газ, а также препятствовали доступу машин скорой помощи к пострадавшим.

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Версия на азербайджанском языке Sudanda etiraz aksiyalarında ölənlərin sayı 37-yə çatıb
Версия на английском языке At least 15 people killed in Sudanese protests 

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