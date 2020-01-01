​Число погибших на пожарах в Австралии достигло 17

В Австралии число погибших в результате мощных лесных пожаров достигло 17, в штате Виктория четыре человека числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщило Associated Press. В числе погибших есть пожарные-добровольцы.

В штате Новый Южный Уэльс погибли 15 человек, сгорели 175 домов и тысячи людей были вынуждены покинуть дома и перебраться ближе к морю, спасаясь от пожаров. Только в городе Конджола-Парк 31 декабря сгорели 89 домов и десятки автомобилей. В среду на территории штата действовало более 100 очагов возгорания. Некоторые дороги в регионе перерезаны пожарами К доставке пострадавшим воды, продуктов и топлива подключили корабли ВМС Австралии и военно-транспортную авиатехнику.

31 декабря утром в прибрежном городе Маллакоота (штат Виктория) население - 4000 человек - были вынуждены перебраться ближе к морю из-за подступающего к их домам пламени.