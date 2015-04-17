Число погибших на панк-концерте в Чили увеличилось до трех

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ До трех человек увеличилось число погибших на панк-концерте в Чили, 12 человек получили ранения. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают власти столицы Сантьяго.

По уточненной информации, из-за большого скопления людей в зале обрушилась часть конструкции внутри здания дискотеки Tsunami.

Правоохранительные органы сообщили, что дискотека работала легально, однако число пришедших на выступление британских панков из группы Doom было слишком большим для помещения.

Власти уже задержали администратора клуба для проведения расследования причин трагедии. Пострадавшие доставлены в больницы, отмечает портал La Segunda.