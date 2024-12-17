Число погибших на Майотте из-за урагана "Шидо" превысило 20 человек

Не менее 20 человек стали жертвами тропического урагана "Шидо" на острове Майотта (заморская территория Франции), однако точные данные о реальном количестве погибших власти пока назвать не готовы.

Не менее 20 человек стали жертвами тропического урагана "Шидо" на острове Майотта (заморская территория Франции), однако точные данные о реальном количестве погибших власти пока назвать не готовы.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал BFMTV.

По его данным, из числа госпитализированных пострадавших от разгула стихии 21 человек умер, 45 пострадавших находятся в реанимации.

"Не спрашивайте меня о количестве погибших. Сейчас я не могу назвать вам какие-то цифры", - заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо, который в настоящий момент находится на Майотте.

Глава МИД признал, что остров, на который 14 декабря обрушился ураган, был "опустошен" и ситуация там "катастрофическая". По словам министра, ветхое жилье было полностью уничтожено порывами ветра, скорость которых превышала 55 м/с, тогда как ослабленным постройкам был нанесен серьезный ущерб. Островная больница получила повреждения, особенно пострадала крыша.