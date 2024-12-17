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Число погибших на Майотте из-за урагана "Шидо" превысило 20 человек

Число погибших на Майотте из-за урагана "Шидо" превысило 20 человек Не менее 20 человек стали жертвами тропического урагана "Шидо" на острове Майотта (заморская территория Франции), однако точные данные о реальном количестве погибших власти пока назвать не готовы.
Другие страны
17 декабря 2024 г. 01:22
Число погибших на Майотте из-за урагана Шидо превысило 20 человек

Не менее 20 человек стали жертвами тропического урагана "Шидо" на острове Майотта (заморская территория Франции), однако точные данные о реальном количестве погибших власти пока назвать не готовы.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

По его данным, из числа госпитализированных пострадавших от разгула стихии 21 человек умер, 45 пострадавших находятся в реанимации.

"Не спрашивайте меня о количестве погибших. Сейчас я не могу назвать вам какие-то цифры", - заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо, который в настоящий момент находится на Майотте.

Глава МИД признал, что остров, на который 14 декабря обрушился ураган, был "опустошен" и ситуация там "катастрофическая". По словам министра, ветхое жилье было полностью уничтожено порывами ветра, скорость которых превышала 55 м/с, тогда как ослабленным постройкам был нанесен серьезный ущерб. Островная больница получила повреждения, особенно пострадала крыша.

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