Число погибших на концерте в Хюстоне увеличилось до десяти

Число жертв давки, которая началась во время выступления рэпера Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld Festival 5 ноября в городе Хьюстон (штат Техас), увеличилось до 10.

Число жертв давки, которая началась во время выступления рэпера Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld Festival 5 ноября в городе Хьюстон (штат Техас), увеличилось до 10.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, девятилетний мальчик, получивший травмы во время концерта, умер в больнице в воскресенье.

Во время концерта люди начали тесниться по направлению к передней части сцены, что вызвало панику, некоторые посетители теряли сознание. По данным телекомпании CNN, при давке пострадали более 300 человек.

Всего на мероприятие пришли около 50 тыс. человек. Из-за происшествия концерт был остановлен, а второй день фестиваля отменен.