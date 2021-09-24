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Число погибших на Эльбрусе альпинистов увеличилось до пяти

Число погибших на Эльбрусе альпинистов увеличилось до пяти Число погибших членов группы альпинистов, запросившей вечером 23 сентября помощь на Эльбрусе, увеличилось до пяти человек.
Другие страны
24 сентября 2021 г. 06:35
Число погибших на Эльбрусе альпинистов увеличилось до пяти

Число погибших членов группы альпинистов, запросившей вечером 23 сентября помощь на Эльбрусе, увеличилось до пяти человек.

Как передает Report, об этом СМИ сообщил начальник главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надёжин.

К сожалению, пять человек были обнаружены без признаков жизни", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что в ходе поисково-спасательных работ удалось найти и доставить вниз, а затем передать медикам 14 человек. "Все 14 человек переданы врачам медицины катастроф и станции скорой медицинской помощи. Из них 11 были доставлены в Республиканскую клиническую больницу города Нальчика. Три человека от госпитализации отказались", - сказал он.

По словам Надёжина, умерли два человека, на местонахождение которых указали спасенные участники группы. "У спасателей была большая надежда, что смогут спасти двух человек, но, к сожалению, к моменту их прибытия они признаков жизни не подавали. На станции "Гара-Баши" на высоте 3 900 м врачи медицины катастроф констатировали смерть", - сказал он.

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