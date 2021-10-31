Число погибших на антивоенном митинге в Судане возросло до 12

Число жертв среди участников акции "Демонстрация миллионов" в Судане возросло до 12 человек.

Число жертв среди участников акции "Демонстрация миллионов" в Судане возросло до 12 человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается в заявлении Центрального комитета врачей страны.

"Число погибших среди демонстрантов, выступивших против захвата власти военными, возросло до 12", - написано в коммюнике.

В субботу в столице Судана, в пригороде Хартума в ряде городов прошли массовые демонстрации под названием "демонстрация миллионов 30 октября". Центральный комитет врачей Судана заявил, что в результате применения огнестрельного оружия и слезоточивого газа погибли три демонстранта и более 110 получили ранения. Полиция Судана опровергла в своем заявлении сообщения о применении силовиками оружия против граждан.