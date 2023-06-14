О нас

Число погибших мирных жителей в Судане достигло 958

Число погибших мирных жителей в Судане достигло 958 Более 950 мирных жителей Судана стали жертвами вооруженного конфликта в стране, начавшегося в середине апреля.
Другие страны
14 июня 2023 г. 11:16
Число погибших мирных жителей в Судане достигло 958

Более 950 мирных жителей Судана стали жертвами вооруженного конфликта в стране, начавшегося в середине апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел в среду профсоюз суданских врачей.

С начала конфликта в Судане число жертв среди мирного населения увеличилось до 958", - указывается в докладе профсоюза медиков, который процитировал телеканал Al Arabiya. По сведениям врачей Судана, за тот же период ранения получили 4 746 гражданских лиц.

Профсоюз также отметил, что в городе Эль-Генейна (административный центр штата Западный Дарфур) не работают ни больницы, ни госпитали. "Положение в регионе катастрофическое", - заявили суданские врачи.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял Бинали Йылдырыма
Президент Ильхам Алиев принял Бинали Йылдырыма
14 июня 2023 г. 11:34
Сахиба Гафарова: Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу государственной независимости Азербайджана
Сахиба Гафарова: Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу государственной независимости Азербайджана
14 июня 2023 г. 10:31
Началось специальное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса
Началось специальное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса
14 июня 2023 г. 10:12
Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
13 июня 2023 г. 22:46
Турецкий эксперт в эфире Haber Global: Наша цель - открыть генконсульство и в Ханкенди
Турецкий эксперт в эфире Haber Global: Наша цель - открыть генконсульство и в Ханкенди
13 июня 2023 г. 17:58
Турецкий политолог: За укрепляющееся азербайджано-турецкое братство мы обязаны лидерским качествам Эрдогана и Алиева 
Турецкий политолог: За укрепляющееся азербайджано-турецкое братство мы обязаны лидерским качествам Эрдогана и Алиева 
13 июня 2023 г. 17:32
Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация является историческим соглашением
Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация является историческим соглашением
13 июня 2023 г. 15:50
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память шехидов
ФотоПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память шехидов
13 июня 2023 г. 12:42
Состоялась церемония официальной встречи президента Турции, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан
ФотоСостоялась церемония официальной встречи президента Турции, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан
13 июня 2023 г. 12:27
Президент Турции посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Турции посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
13 июня 2023 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi