Число погибших мирных жителей в Судане достигло 958

Более 950 мирных жителей Судана стали жертвами вооруженного конфликта в стране, начавшегося в середине апреля.

Более 950 мирных жителей Судана стали жертвами вооруженного конфликта в стране, начавшегося в середине апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел в среду профсоюз суданских врачей.

С начала конфликта в Судане число жертв среди мирного населения увеличилось до 958", - указывается в докладе профсоюза медиков, который процитировал телеканал Al Arabiya. По сведениям врачей Судана, за тот же период ранения получили 4 746 гражданских лиц.

Профсоюз также отметил, что в городе Эль-Генейна (административный центр штата Западный Дарфур) не работают ни больницы, ни госпитали. "Положение в регионе катастрофическое", - заявили суданские врачи.