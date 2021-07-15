Число погибших мигрантов на пути в Европу выросло вдвое

Число нелегальных мигрантов и беженцев, погибших в первом полугодии 2021 года на морских путях в Европу, увеличилось более чем в два раза по сравнению с шестью месяцами прошлого года.

Число нелегальных мигрантов и беженцев, погибших в первом полугодии 2021 года на морских путях в Европу, увеличилось более чем в два раза по сравнению с шестью месяцами прошлого года.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Международной организации по миграции (МОМ).

По данным МОМ, в январе-июне текущего года утонули не менее 1 146 мигрантов и беженцев. При этом число нелегалов, использующих морской путь в Европу, увеличилось на 56 процентов.

В организации отмечают, что центрально-средиземноморский маршрут между Ливией и Италией является наиболее смертоносным - здесь с начала года погибли 741 человека. Не менее 250 человек нашли свою смерть в Атлантическом океане на маршруте между Западной Африкой и Канарскими островами, не менее 149 - в западном Средиземноморье на пути в Испанию и не менее 6 - в восточном Средиземноморье по пути в Грецию.

Реальное число погибших на морских путях в Европу могло быть намного выше, подчеркнули в МОМ.