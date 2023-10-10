Число погибших израильтян после атак ХАМАС возросло до 900

Свыше 900 жителей Израиля погибли, еще 2 616 получили ранения в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС.

Свыше 900 жителей Израиля погибли, еще 2 616 получили ранения в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщила Армия обороны Израиля.

Согласно опубликованной ведомством в соцсети X (ранее Twitter) инфографике, не менее 4,5 тыс. ракет выпущено из сектора Газа по Израилю, в свою очередь израильские военные поразили 1 290 целей, связанных с ХАМАС.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября с атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. Палестинское движение объясняет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о переходе к состоянию готовности к войне и полной блокаде сектора Газа.