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Число погибших израильтян после атак ХАМАС возросло до 900

Число погибших израильтян после атак ХАМАС возросло до 900 Свыше 900 жителей Израиля погибли, еще 2 616 получили ранения в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС.
Другие страны
10 октября 2023 г. 03:35
Число погибших израильтян после атак ХАМАС возросло до 900

Свыше 900 жителей Израиля погибли, еще 2 616 получили ранения в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщила Армия обороны Израиля.

Согласно опубликованной ведомством в соцсети X (ранее Twitter) инфографике, не менее 4,5 тыс. ракет выпущено из сектора Газа по Израилю, в свою очередь израильские военные поразили 1 290 целей, связанных с ХАМАС.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября с атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. Палестинское движение объясняет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о переходе к состоянию готовности к войне и полной блокаде сектора Газа.

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Версия на азербайджанском языке “HƏMAS”ın hücumları nəticəsində 900-dən çox israilli həlak olub

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