Число погибших израильских военных при атаках ХАМАС возросло до 279

Число погибших израильских военных с начала эскалации палестино-израильского конфликта увеличилось до 279.

Число погибших израильских военных с начала эскалации палестино-израильского конфликта увеличилось до 279.

Как передает Report , об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на данные Армии обороны страны.

"Армия обороны Израиля объявила, что по меньшей мере 279 солдат были убиты после внезапного нападения ХАМАС", - говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что в плену боевиков оказались более 126 солдат.

Напомним, что утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы радикальной группировки ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", в рамках которой был полностью восстановлен контроль над южной границей.