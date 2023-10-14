Число погибших израильских военных при атаках ХАМАС возросло до 279

Число погибших израильских военных с начала эскалации палестино-израильского конфликта увеличилось до 279.
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"Армия обороны Израиля объявила, что по меньшей мере 279 солдат были убиты после внезапного нападения ХАМАС", - говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что в плену боевиков оказались более 126 солдат.
Напомним, что утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы радикальной группировки ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", в рамках которой был полностью восстановлен контроль над южной границей.