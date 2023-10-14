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Число погибших израильских военных при атаках ХАМАС возросло до 279

Число погибших израильских военных при атаках ХАМАС возросло до 279 Число погибших израильских военных с начала эскалации палестино-израильского конфликта увеличилось до 279.
Другие страны
14 октября 2023 г. 23:29
Число погибших израильских военных при атаках ХАМАС возросло до 279

Число погибших израильских военных с начала эскалации палестино-израильского конфликта увеличилось до 279.

Как передает Report, об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на данные Армии обороны страны.

"Армия обороны Израиля объявила, что по меньшей мере 279 солдат были убиты после внезапного нападения ХАМАС", - говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что в плену боевиков оказались более 126 солдат.

Напомним, что утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы радикальной группировки ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", в рамках которой был полностью восстановлен контроль над южной границей.

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