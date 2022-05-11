Число погибших из-за взрыва в гаванском отеле достигло 42

Не менее 42 человек погибло в результате взрыва в гаванском отеле "Саратога".

Не менее 42 человек погибло в результате взрыва в гаванском отеле "Саратога".

Как передает Report, об этом следует из данных, опубликованных на сайте министерства здравоохранения Кубы.

Среди погибших - четверо детей. По последним данным, в результате инцидента пострадали 96 человек, 18 из которых в настоящий момент находятся в госпиталях, в том числе пятеро несовершеннолетних. Больницы Гаваны ведут прием крови для переливания.

Ранее сообщалось о 40 жертвах.

Взрыв в отеле "Саратога" в центре столицы Кубы произошел 6 мая, сильно повреждены пять этажей со стороны фасада здания, пострадали несколько соседних строений. В качестве основной причины трагедии рассматривается несчастный случай. Предположительно, речь может идти об утечке газа при наладке оборудования. Власти республики исключили версию теракта.