Число погибших из-за взрыва на предприятии US Steel возросло до двух человек

Число погибших в результате взрыва на заводе сталелитейной компании US Steel в штате Пенсильвания (США) возросло до двух человек.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.
"Два человека погибли при взрыве на сталелитейной компании в районе Питтсбурга", - сообщил источник.
Гендиректор компании US Steel Дэвид Берритт сообщил, что в результате масштабных поисково-спасательных работ было найдена тело погибшего сотрудника компании, который ранее считался пропавшим без вести.
Кроме того, пострадали 10 человек.
Отметим, что взрыв на предприятии произошел в понедельник. Сообщалось о гибели одного человека.