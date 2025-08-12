О нас

Число погибших из-за взрыва на предприятии US Steel возросло до двух человек

Число погибших в результате взрыва на заводе сталелитейной компании US Steel в штате Пенсильвания (США) возросло до двух человек.
12 августа 2025 г. 09:54
Число погибших из-за взрыва на предприятии US Steel возросло до двух человек

Число погибших в результате взрыва на заводе сталелитейной компании US Steel в штате Пенсильвания (США) возросло до двух человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.

"Два человека погибли при взрыве на сталелитейной компании в районе Питтсбурга", - сообщил источник.

Гендиректор компании US Steel Дэвид Берритт сообщил, что в результате масштабных поисково-спасательных работ было найдена тело погибшего сотрудника компании, который ранее считался пропавшим без вести.

Кроме того, пострадали 10 человек.

Отметим, что взрыв на предприятии произошел в понедельник. Сообщалось о гибели одного человека.

