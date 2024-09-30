Число погибших из-за урагана "Джон" в Мексике увеличилось до 15

Число погибших в Мексике из-за последствий урагана "Джон", который ранее обрушился на тихоокеанское побережье республики, увеличилось до 15.

Число погибших в Мексике из-за последствий урагана "Джон", который ранее обрушился на тихоокеанское побережье республики, увеличилось до 15.

Как передает Report , об этом сообщил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор в соцсети Х.

"К сожалению, число погибших, по данным прокуратуры <…>, составляет 15 человек", - заявил глава государства.

Президент добавил, что, согласно отчету Национального управления гражданской обороны, в пострадавшем от удара стихии городе Акапулько (штат Герреро) "вода уходит, хотя на улицах много грязи, которую уже начали убирать".

"Подача электроэнергии была восстановлена, эвакуация завершилась. В убежищах находится тысяча человек, которые обеспечены трехразовым горячим питанием и медицинской помощью", - сообщил Лопес Обрадор.

По словам главы государства, мародерства на улицах нет. Первая фаза спасательной операции с участием армии, флота и Нацгвардии завершена.

Лопес Обрадор также указал, что в соседнем с Герреро штате Мичоакан была проведена превентивная эвакуация во временные убежища 275 человек из-за прорыва дамбы Ла-Виллита.