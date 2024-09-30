О нас

Число погибших из-за урагана "Джон" в Мексике увеличилось до 15

Число погибших из-за урагана "Джон" в Мексике увеличилось до 15 Число погибших в Мексике из-за последствий урагана "Джон", который ранее обрушился на тихоокеанское побережье республики, увеличилось до 15.
Другие страны
30 сентября 2024 г. 05:06
Число погибших из-за урагана Джон в Мексике увеличилось до 15

Число погибших в Мексике из-за последствий урагана "Джон", который ранее обрушился на тихоокеанское побережье республики, увеличилось до 15.

Как передает Report, об этом сообщил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор в соцсети Х.

"К сожалению, число погибших, по данным прокуратуры <…>, составляет 15 человек", - заявил глава государства.

Президент добавил, что, согласно отчету Национального управления гражданской обороны, в пострадавшем от удара стихии городе Акапулько (штат Герреро) "вода уходит, хотя на улицах много грязи, которую уже начали убирать".

"Подача электроэнергии была восстановлена, эвакуация завершилась. В убежищах находится тысяча человек, которые обеспечены трехразовым горячим питанием и медицинской помощью", - сообщил Лопес Обрадор.

По словам главы государства, мародерства на улицах нет. Первая фаза спасательной операции с участием армии, флота и Нацгвардии завершена.

Лопес Обрадор также указал, что в соседнем с Герреро штате Мичоакан была проведена превентивная эвакуация во временные убежища 275 человек из-за прорыва дамбы Ла-Виллита.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi