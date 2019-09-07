​Число погибших из-за урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 43

В результате урагана «Дориан» на Багамских островах погибли по меньшей мере 43 человека.

Как передаёт Report, об этом информирует NBC со ссылкой на представителя премьер-министра Багамских островов Хьюберта Минниса.

«Число подтверждённых смертей из-за урагана «Дориан» возросло до 43 в пятницу, и эта цифра, как предполагается, значительно увеличится по мере продолжения работы аварийных служб в разрушенных Багамах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 30 погибших.

Из-за урагана на островах произошло наводнение. Большое количество домов оказались подтоплены.