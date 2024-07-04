Число погибших из-за урагана "Берил" в Карибском регионе выросло до 8 человек

Минимум восемь человек погибли в Карибском регионе в результате урагана "Берил".

Минимум восемь человек погибли в Карибском регионе в результате урагана "Берил".

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

"Число погибших из-за урагана "Берил" выросло до восьми после сообщения о еще одном погибшем на Ямайке", - говорится в сообщении телеканала.

В среду "Берил" обрушился на остров Ямайка, премьер призывал жителей к эвакуации.

Ураган "Берил" сформировался над Атлантикой в выходные и пересек гряду Антильских островов, оставив значительный ущерб в Сент-Винсенте и Гренадинах и Гренаде, а также вызвав наводнение на северо-востоке Венесуэлы.