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Число погибших из-за урагана "Берил" в Карибском регионе выросло до 8 человек

Число погибших из-за урагана "Берил" в Карибском регионе выросло до 8 человек Минимум восемь человек погибли в Карибском регионе в результате урагана "Берил".
Другие страны
4 июля 2024 г. 15:47
Число погибших из-за урагана Берил в Карибском регионе выросло до 8 человек

Минимум восемь человек погибли в Карибском регионе в результате урагана "Берил".

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

"Число погибших из-за урагана "Берил" выросло до восьми после сообщения о еще одном погибшем на Ямайке", - говорится в сообщении телеканала.

В среду "Берил" обрушился на остров Ямайка, премьер призывал жителей к эвакуации.

Ураган "Берил" сформировался над Атлантикой в выходные и пересек гряду Антильских островов, оставив значительный ущерб в Сент-Винсенте и Гренадинах и Гренаде, а также вызвав наводнение на северо-востоке Венесуэлы.

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Версия на английском языке Hurricane Beryl leaves 10 dead after descending on Jamaica

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