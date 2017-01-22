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    Число погибших из-за торнадо в США увеличилось до 15 человек

    В штате Джорджия 11 человек погибли и 23 человека получили травмы из-за стихии

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Число погибших в результате торнадо в США увеличилось до 15 человек.

    Как передает Report, об этом сoобшил The Weather Channel.

    В штате Джорджия 11 человек погибли и 23 человека получили травмы из-за стихии. В одном из местных населенных пунктов двое человек погибли, пережидая торнадо в своем доме — строение просто снесло.

    Губернатор Миссисипи Фил Брайант объявил в своем штате чрезвычайное положение — там более 50 человек получили травмы различной степени тяжести. Также известно, что, по предварительным данным, страховые выплаты только в Миссисипи составят не менее $200 млн.

    Удар стихии затронул также Луизиану, Алабаму, Техас. Стихия бушует с 21 января.

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