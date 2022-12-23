Число погибших из-за снегопадов в Японии выросло до восьми

Число погибших в результате снегопадов в Японии увеличилось до восьми, а количество пострадавших выросло до 45.

Число погибших в результате снегопадов в Японии увеличилось до восьми, а количество пострадавших выросло до 45.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK , ранее сообщалось о четырех погибших и 23 пострадавших.

Сильнейшие снегопады обрушились на север и запад Японии в начале этой недели. Наблюдались перебои с электричеством, сотовой связью, возникают задержки в железнодорожном сообщении. На дорогах в результате снегопадов образовались заторы длиной в 20-30 километров, на ликвидацию которых ушло почти три дня.

Согласно прогнозам метеорологов, новые мощные снегопады обрушатся на северный и западный регионы с 23 декабря. За 24 часа в ряде районов может выпасть от 30 до 90 сантиметров снега. Под влиянием циклона утром пятницы небольшой снег наблюдался также в районе городов Киото и Осака, расположенных намного южнее.