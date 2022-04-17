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Число погибших из-за штормовых ливней в Индии возросло до 14

Число погибших из-за штормовых ливней в Индии возросло до 14 По меньшей мере 14 человек погибли в северо-восточном индийском штате Ассам из-за штормовых ливней.
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17 апреля 2022 г. 21:12
Число погибших из-за штормовых ливней в Индии возросло до 14

По меньшей мере 14 человек погибли в северо-восточном индийском штате Ассам из-за штормовых ливней.

Как передает Report, об этом со ссылкой на представителей местных властей сообщил телеканал NDTV.

Непогода в Ассаме продолжается уже третий день. В результате разгула стихии разрушены сотни домов в деревнях, повалены деревья, оборваны линии электропередач. По данным властей, в общей сложности затронуты более 1 тыс. населенных пунктов, где проживает свыше 41 тыс. человек.

Оставшихся без крыши над головой жителей вывозят в ближайшие города и размещают в зданиях школ и правительственных учреждений. Метеорологи прогнозируют мощные ливни с грозами в последующие еще пять дней.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanda leysan yağışları nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb

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