Число погибших из-за штормовых ливней в Индии возросло до 14

По меньшей мере 14 человек погибли в северо-восточном индийском штате Ассам из-за штормовых ливней.

По меньшей мере 14 человек погибли в северо-восточном индийском штате Ассам из-за штормовых ливней.

Как передает Report, об этом со ссылкой на представителей местных властей сообщил телеканал NDTV .

Непогода в Ассаме продолжается уже третий день. В результате разгула стихии разрушены сотни домов в деревнях, повалены деревья, оборваны линии электропередач. По данным властей, в общей сложности затронуты более 1 тыс. населенных пунктов, где проживает свыше 41 тыс. человек.

Оставшихся без крыши над головой жителей вывозят в ближайшие города и размещают в зданиях школ и правительственных учреждений. Метеорологи прогнозируют мощные ливни с грозами в последующие еще пять дней.