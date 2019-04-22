Число погибших из-за схода оползня в Колумбии выросло до 19 человек - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате схода оползня в департаменте Каука в Колумбии возросло до 19, ещё пять человек пострадали.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили в Службе гражданской обороны Колумбии.

"В Каука мы участвуем в оказании неотложной помощи (пострадавшим - ред.) при сходе оползня в муниципалитете Росас на Панамериканском шоссе между городами Попаян и Пасто. К настоящему моменту 19 человек погибли, пять пострадали", - говорится в сообщении Службы в Twitter.

*** 00:15

По меньшей мере 14 человек погибли в результате схода оползня на западе Колумбии.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщила газета El Tiempo.

По её данным, инцидент произошел рано утром в воскресенье в муниципалитете Росас западного департамента Каука. Стихия обрушилась на деревню Портачуэло. Жертвами схода оползня стали 14 человек, в том числе один несовершеннолетний. Сообщается, что еще пять жителей были доставлены в ближайшие больницы.

Лидер Колумбии Иван Дуке уже выразил слова поддержки семьям погибших.

"Выражаем нашу солидарность с семьями погибших во время оползня, который произошел утром в Росас департамента Каука из-за проливных дождей", - написал он в своем Twitter.