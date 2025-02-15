Число погибших из-за проливных дождей в Боливии возросло до 28

Число погибших в результате сильных дождей в Боливии возросло до 28 человек.
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По его словам, дожди затронули восемь из девяти департаментов страны.
"Речь идет о 83 пострадавших муниципалитетах, и я уверен, что в течение недели многие из них объявят бедствие", — заявил чиновник на пресс-конференции. На данный момент чрезвычайное положение объявили 27 муниципалитетов, из которых 22 относятся к Ла-Пасу — департаменту, наиболее пострадавшему от удара стихии.
По данным правительства, причиной гибели людей стали наводнения в департаментах Чукисака (юг), Ла-Пас (запад), Тариха (юг), Кочабамба (центр), Санта-Крус (восток) и Потоси (юго-запад).
Кроме того, четыре человека числятся пропавшими без вести: трое из них на севере Ла-Паса и один в департаменте Чукисака.
Национальная метеорологическая и гидрологическая служба прогнозирует, что дожди будут идти в ближайшие недели и могут продлиться до апреля.