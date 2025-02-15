Число погибших из-за проливных дождей в Боливии возросло до 28

Число погибших в результате сильных дождей в Боливии возросло до 28 человек.

Число погибших в результате сильных дождей в Боливии возросло до 28 человек.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом заявил заместитель министра гражданской обороны Хуан Карлос Кальвимонтес.

По его словам, дожди затронули восемь из девяти департаментов страны.

"Речь идет о 83 пострадавших муниципалитетах, и я уверен, что в течение недели многие из них объявят бедствие", — заявил чиновник на пресс-конференции. На данный момент чрезвычайное положение объявили 27 муниципалитетов, из которых 22 относятся к Ла-Пасу — департаменту, наиболее пострадавшему от удара стихии.

По данным правительства, причиной гибели людей стали наводнения в департаментах Чукисака (юг), Ла-Пас (запад), Тариха (юг), Кочабамба (центр), Санта-Крус (восток) и Потоси (юго-запад).

Кроме того, четыре человека числятся пропавшими без вести: трое из них на севере Ла-Паса и один в департаменте Чукисака.

Национальная метеорологическая и гидрологическая служба прогнозирует, что дожди будут идти в ближайшие недели и могут продлиться до апреля.