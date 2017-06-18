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    В Португалии число погибших из-за пожаров возросло до 24 человек - ОБНОВЛЕНО

    16 человек из общего числа пострадавших сгорели в собственных машинах© Courtesy İmage

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Увеличилось число жертв лесных пожаров, бушующих в центральной части Португалии.

    "Мы подтвердили 24 погибших, вероятно, смертей может быть больше, однако в данный момент это невозможно подтвердить", - рассказал премьер-министр страны Антониу Кошта.

    ***04:03

    Как минимум 19 человек погибли в результате лесных пожаров, бушующих в центральной части Португалии.

    Как передает Report, сообщается, что 16 человек из общего числа пострадавших сгорели в собственных машинах.

    "Мы подтверждаем гибель 19 человек - все гражданские лица. Трое из них погибли от вдыхания дыма, еще 16 сгорели в своих автомобилях, оказавшись в огненной ловушке на дороге из Фигейро-душ-Виньюш в Кастаньера-де-Пера", - рассказал прессе госсекретарь по внутренним делам Хорхе Гомес.

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