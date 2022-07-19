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Число погибших из-за последствий дождей в Пакистане достигло 238 человек

Число погибших из-за последствий дождей в Пакистане достигло 238 человек Число погибших в Пакистане из-за вызванных муссонными ливнями наводнений с середины июня достигло 238 человек, при этом число пострадавших составляет 187.
Другие страны
19 июля 2022 г. 09:05
Число погибших из-за последствий дождей в Пакистане достигло 238 человек

Число погибших в Пакистане из-за вызванных муссонными ливнями наводнений с середины июня достигло 238 человек, при этом число пострадавших составляет 187.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Business Recorder со ссылкой на национальное Управление по борьбе со стихийными бедствиями.

По его данным, по всей стране к настоящему моменту "разрушено 3 374 жилых дома, 2 365 из них повреждены частично и 1 009 сравнялись с землей".

Наибольшее число погибших зарегистрировано в юго-западной провинции Белуджистан - 75. В Пенджабе 55 погибших, в Синде - 48, в Хайбер-Пахтунхве - 47

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Версия на английском языке Death toll from flash floods reaches 238 in Pakistan

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