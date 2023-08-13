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Число погибших из-за оползня на северо-западе Китая увеличилось до 21

Число погибших из-за оползня на северо-западе Китая увеличилось до 21 По меньшей мере 21 человек погиб, еще 6 числятся пропавшими без вести из-за оползня, сошедшего в провинции Шэньси на северо-западе Китая.
Другие страны
13 августа 2023 г. 18:56
Число погибших из-за оползня на северо-западе Китая увеличилось до 21

По меньшей мере 21 человек погиб, еще 6 числятся пропавшими без вести из-за оползня, сошедшего в провинции Шэньси на северо-западе Китая.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

Согласно информации, также повреждена автомагистраль на западе города, отключено электричество в 900 домах. Сместившаяся из-за обильных дождей порода разрушила два жилых дома.

Ранее сообщалось о 2 погибших и 16 пропавших без вести.

Местные власти организовали поисково-спасательные работы, в которых занято более 980 человек. Одновременно идет восстановление коммуникаций и электроснабжения в зоне бедствия.

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Версия на азербайджанском языке Çində torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 21-ə çatıb

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