Число погибших из-за оползня на северо-западе Китая увеличилось до 21

По меньшей мере 21 человек погиб, еще 6 числятся пропавшими без вести из-за оползня, сошедшего в провинции Шэньси на северо-западе Китая.

По меньшей мере 21 человек погиб, еще 6 числятся пропавшими без вести из-за оползня, сошедшего в провинции Шэньси на северо-западе Китая.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Xinhua.

Согласно информации, также повреждена автомагистраль на западе города, отключено электричество в 900 домах. Сместившаяся из-за обильных дождей порода разрушила два жилых дома.

Ранее сообщалось о 2 погибших и 16 пропавших без вести.

Местные власти организовали поисково-спасательные работы, в которых занято более 980 человек. Одновременно идет восстановление коммуникаций и электроснабжения в зоне бедствия.