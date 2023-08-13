Число погибших из-за оползня на северо-западе Китая увеличилось до 21

По меньшей мере 21 человек погиб, еще 6 числятся пропавшими без вести из-за оползня, сошедшего в провинции Шэньси на северо-западе Китая.
Как передает
Согласно информации, также повреждена автомагистраль на западе города, отключено электричество в 900 домах. Сместившаяся из-за обильных дождей порода разрушила два жилых дома.
Ранее сообщалось о 2 погибших и 16 пропавших без вести.
Местные власти организовали поисково-спасательные работы, в которых занято более 980 человек. Одновременно идет восстановление коммуникаций и электроснабжения в зоне бедствия.