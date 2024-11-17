Число погибших из-за обрушения на вокзале в Нови-Саде увеличилось до 15

Количество погибших в результате трагедии в городе Нови-Сад, где произошло обрушение бетонного козырька на здании вокзала, достигло 15 человек.

Количество погибших в результате трагедии в городе Нови-Сад, где произошло обрушение бетонного козырька на здании вокзала, достигло 15 человек.

Как передает Report , об этом сообщили в клиническом центре, где находятся выжившие после инцидента.

"Речь идет о пациентке с самыми тяжелыми травмами. Она стала пятнадцатой жертвой трагедии, произошедшей в Нови-Саде 1 ноября. Несмотря на борьбу врачей и приложенные усилия, наступил летальный исход", - сообщила журналистам и.о. директора Клинического центра Воеводины Весна Туркулов. Отмечается, что "медики продолжают бороться за жизнь двух других тяжело пострадавших", а травмы погибшей "изначально представляли угрозу для жизни".

Напомним, что 50-метровая бетонная конструкция, находившаяся на здании вокзала второго по численности населения города Сербии, обрушилась 1 ноября. Причины разрушения пока не установлены. Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич после трагедии заявил о своей отставке.