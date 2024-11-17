О нас

Число погибших из-за обрушения на вокзале в Нови-Саде увеличилось до 15

Число погибших из-за обрушения на вокзале в Нови-Саде увеличилось до 15 Количество погибших в результате трагедии в городе Нови-Сад, где произошло обрушение бетонного козырька на здании вокзала, достигло 15 человек.
Другие страны
17 ноября 2024 г. 23:18
Число погибших из-за обрушения на вокзале в Нови-Саде увеличилось до 15

Количество погибших в результате трагедии в городе Нови-Сад, где произошло обрушение бетонного козырька на здании вокзала, достигло 15 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в клиническом центре, где находятся выжившие после инцидента.

"Речь идет о пациентке с самыми тяжелыми травмами. Она стала пятнадцатой жертвой трагедии, произошедшей в Нови-Саде 1 ноября. Несмотря на борьбу врачей и приложенные усилия, наступил летальный исход", - сообщила журналистам и.о. директора Клинического центра Воеводины Весна Туркулов. Отмечается, что "медики продолжают бороться за жизнь двух других тяжело пострадавших", а травмы погибшей "изначально представляли угрозу для жизни".

Напомним, что 50-метровая бетонная конструкция, находившаяся на здании вокзала второго по численности населения города Сербии, обрушилась 1 ноября. Причины разрушения пока не установлены. Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич после трагедии заявил о своей отставке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
14 ноября 2024 г. 14:51
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
14 ноября 2024 г. 11:49
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
13 ноября 2024 г. 16:51
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
13 ноября 2024 г. 13:04
Румен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
ВидеоРумен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
13 ноября 2024 г. 12:48
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
13 ноября 2024 г. 11:19
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
13 ноября 2024 г. 10:41
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
12 ноября 2024 г. 17:23
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi