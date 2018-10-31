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    Число погибших из-за непогоды в Италии возросло до 12

    © San-Antonio Express News

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Число погибших из-за непогоды в Италии возросло до 12, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Двенадцатой жертвой стихии стала женщина в городе Димаро в северном регионе Трентино - Альто-Адидже, которая погибла из-за схода оползня на ее дом.

    Отметим, что ливни, сопровождаемые сильным ветром, обрушились на Апеннины 29 октября и не прекращались накануне. В наибольшей степени удару стихии подверглось побережье области Лигурия, нанесен ущерб курортным зонам и портам. В области Венето десятки тысяч человек оказались без электроснабжения.

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