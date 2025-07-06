Число погибших из-за наводнения в Техасе выросло до 32

Не менее 32 человек погибли в результате наводнения в штате Техас в США, вызванного сильными дождями и разливом реки Гуадалупе
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Ранее сообщалось о 27 жертвах разгула стихии.
"Сейчас нам известно о 32 погибших. 18 из них взрослые, 14 - дети", - уточнил Лейта.
Шериф предупредил, что число жертв может возрасти по мере проведения поисково-спасательных работ.
Губернатор Техаса Грег Эбботт в свою очередь сообщил, что более 850 человек удалось эвакуировать за последние 36 часов. Ранее он обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой объявить режим бедствия в штате. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, которая также принимала участие в пресс-конференции, объявила, что Трамп намерен удовлетворить запрос Эбботта.