О нас

Число погибших из-за наводнения в Техасе выросло до 32

Число погибших из-за наводнения в Техасе выросло до 32 Не менее 32 человек погибли в результате наводнения в штате Техас в США, вызванного сильными дождями и разливом реки Гуадалупе
Другие страны
6 июля 2025 г. 02:39
Число погибших из-за наводнения в Техасе выросло до 32

Не менее 32 человек погибли в результате наводнения в штате Техас в США, вызванного сильными дождями и разливом реки Гуадалупе

Как передает Report со ссылкой на NBC News, об этом заявил шериф округа Керр Ларри Лейта на пресс-конференции.

Ранее сообщалось о 27 жертвах разгула стихии.

"Сейчас нам известно о 32 погибших. 18 из них взрослые, 14 - дети", - уточнил Лейта.

Шериф предупредил, что число жертв может возрасти по мере проведения поисково-спасательных работ.

Губернатор Техаса Грег Эбботт в свою очередь сообщил, что более 850 человек удалось эвакуировать за последние 36 часов. Ранее он обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой объявить режим бедствия в штате. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, которая также принимала участие в пресс-конференции, объявила, что Трамп намерен удовлетворить запрос Эбботта.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Маск заявил о создании своей политической партии
Маск заявил о создании своей политической партии
6 июля 2025 г. 00:08
Зеленский: Швеция предоставляет Украине новый пакет оборонной помощи
Зеленский: Швеция предоставляет Украине новый пакет оборонной помощи
5 июля 2025 г. 23:51
СМИ: Соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет включать гарантии США
СМИ: Соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет включать гарантии США
5 июля 2025 г. 23:07
NYT: Политизация ФБР при Трампе ставит под угрозу безопасность в США
NYT: Политизация ФБР при Трампе ставит под угрозу безопасность в США
5 июля 2025 г. 22:54
Зеленский назвал разговор с Трампом лучшим и сообщил об усилении совместной работы по производству дронов
Зеленский назвал разговор с Трампом лучшим и сообщил об усилении совместной работы по производству дронов
5 июля 2025 г. 22:32
The Hill: Республиканцы опасаются, что Маск ослабит их позиции на выборах в Конгресс
The Hill: Республиканцы опасаются, что Маск ослабит их позиции на выборах в Конгресс
5 июля 2025 г. 22:08
СМИ: Израиль направляет делегацию в Доху для переговоров с ХАМАС
СМИ: Израиль направляет делегацию в Доху для переговоров с ХАМАС
5 июля 2025 г. 21:49
Генсек ООН осудил российские удары по Украине и заявил о риске для ядерной безопасности
Генсек ООН осудил российские удары по Украине и заявил о риске для ядерной безопасности
5 июля 2025 г. 20:57
В США число погибших при наводнении выросло до 27, пропали без вести 20 детей
В США число погибших при наводнении выросло до 27, пропали без вести 20 детей
5 июля 2025 г. 20:19
В ДТП с микроавтобусами в Египте погибли девять, пострадали 11 человек
В ДТП с микроавтобусами в Египте погибли девять, пострадали 11 человек
5 июля 2025 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi