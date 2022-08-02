Число погибших из-за наводнения в Кентукки возросло до 37

Число погибших в результате наводнения в американском штате Кентукки возросло до 37.

Число погибших в результате наводнения в американском штате Кентукки возросло до 37.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил губернатор штата Энди Бешир в социальной сети Twitter.

"Мы можем подтвердить, что число погибших возросло до 37, и еще многие числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении Бешира. Губернатор предупредил граждан об усилении осадков в регионе.

На прошлой неделе в Кентукки прошли проливные дожди, которые привели к подтоплению домов и наводнениям на юго-востоке штата. В шести округах ввели режим чрезвычайной ситуации. Ущерб от наводнений власти оценивают в миллионы долларов, сотни людей были вынуждены покинуть жилища, без электричества остаются более 12 тыс. потребителей.

Власти Кентукки задействовали Нацгвардию и полицию, которые помогают пострадавшим от наводнения и эвакуируют людей при помощи вертолетов и лодок. Губернатор попросил президента США Джо Байдена предоставить Кентукки помощь для борьбы с последствиями мощных наводнений. Глава государства одобрил запрос местных властей.