Число погибших из-за наводнения в Кентукки возросло до 37

Число погибших в результате наводнения в американском штате Кентукки возросло до 37.
"Мы можем подтвердить, что число погибших возросло до 37, и еще многие числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении Бешира. Губернатор предупредил граждан об усилении осадков в регионе.
На прошлой неделе в Кентукки прошли проливные дожди, которые привели к подтоплению домов и наводнениям на юго-востоке штата. В шести округах ввели режим чрезвычайной ситуации. Ущерб от наводнений власти оценивают в миллионы долларов, сотни людей были вынуждены покинуть жилища, без электричества остаются более 12 тыс. потребителей.
Власти Кентукки задействовали Нацгвардию и полицию, которые помогают пострадавшим от наводнения и эвакуируют людей при помощи вертолетов и лодок. Губернатор попросил президента США Джо Байдена предоставить Кентукки помощь для борьбы с последствиями мощных наводнений. Глава государства одобрил запрос местных властей.