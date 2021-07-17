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Число погибших из-за наводнения в Бельгии увеличилось до 27

Число погибших из-за наводнения в Бельгии увеличилось до 27 По меньшей мере 27 человек погибли в результате наводнений в Бельгии, поисково-спасательные работы продолжаются
Другие страны
17 июля 2021 г. 15:11
Число погибших из-за наводнения в Бельгии увеличилось до 27

По меньшей мере 27 человек погибли в результате наводнений в Бельгии, поисково-спасательные работы продолжаются.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил бельгийский телеканал RTBF.

В минувшую пятницу МВД Бельгии подтвердило гибель 20 человек, тела девяти были опознаны. Также, по данным МВД, порядка 20 человек числятся поправшими без вести.

В течение недели мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям в этой стране. "Наводнения могут стать самыми катастрофичными для нашей страны", - сказал бельгийский премьер Александр де Кроо на пресс-конференции в Брюсселе.

Он объявил 20 июля днем национального траура из-за большого числа жертв.

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Версия на английском языке Death toll in Belgium flooding climbs to 27

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