Число погибших из-за наводнений в Южной Корее достигло 44

Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями в Республике Корея, достигло 44.

Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями в Республике Корея, достигло 44.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник национальная спасательная служба.

По ее данным, тела трех человек, ранее числившихся пропавшими без вести, были обнаружены в районе города Ёнчхон (восточная провинция Кёнсан-Пукто). Все погибшие - жители сельской местности в возрасте старше 60 лет.

Ведомство отмечает, что в центрах временного размещения в 15 городах до сих пор находятся более 5,6 тыс. человек. Подтоплено 316 га сельскохозяйственных земель, ущерб нанесен 39 объектам культурного наследия.