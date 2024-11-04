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Число погибших из-за наводнений в Испании выросло до 217

Число погибших из-за наводнений в Испании выросло до 217 Количество погибших в результате наводнений в Испании выросло до 217 человек, ранее сообщалось о 214 жертвах стихии.
Другие страны
4 ноября 2024 г. 03:17
Число погибших из-за наводнений в Испании выросло до 217

Количество погибших в результате наводнений в Испании выросло до 217 человек, ранее сообщалось о 214 жертвах стихии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство EFE.

Согласно информации, с середины недели опознать удалось 67 тел.

Экстренные службы обнаружили тело одного из пяти человек, которые числились пропавшими без вести в муниципалитете Летур провинции Альбасете. Всего количество смертей от наводнения после начавшихся 29 октября ливней достигло 217 человек. В Валенсии также погибли английская пара и гражданин Испании.

С 30 октября и до вечера 2 ноября судебно-медицинские эксперты извлекли 188 тел погибших, 67 человек были полностью опознаны.

Сильные ливни на юго-востоке Испании стали причиной мощных наводнений в ряде регионов страны. Проливные дожди, начавшиеся 29 октября, принес ураган "Дана". Власти страны объявили трехдневный траур по жертвам наводнения: с 31 октября по 2 ноября.

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