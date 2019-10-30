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Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек

Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек

Число погибших в результате ливневых дождей, обрушившихся на Японию в конце прошлой недели, увеличилось до 12 человек, еще один человек числится пропавшим без вести, сообщает в среду телеканал NHK.

В частности, в префектуре Тиба погибли 11 человек, еще один человек погиб в префектуре Фукусима, передает Report со ссылкой на РИА Новости.Ранее сообщалось о десяти погибших.Ливневые дожди обрушились на восточное и северо-восточные районы Японии в пятницу. Во многих районах за полдня выпала месячная норма осадков. Из зоны подтоплений были эвакуированы около 2 тысяч человек. Десяткам тысяч человек поступила рекомендация об эвакуации.Повышение уровня воды привело к обширным подтоплениям. В частности, был частично затоплен храм Сирамидзу Амидадо в городе Иваки префектуры Фукусима, который входит в список Национальных сокровищ страны.
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