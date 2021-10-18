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Число погибших из-за ливней в Индии возросло до 26

Число погибших из-за ливней в Индии возросло до 26 Число погибших на юге Индии с вечера минувшей субботы из-за оползней и затоплений, вызванных мощными муссонными ливнями, составило 26 человек, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
18 октября 2021 г. 10:21
Число погибших из-за ливней в Индии возросло до 26

Число погибших на юге Индии с вечера минувшей субботы из-за оползней и затоплений, вызванных мощными муссонными ливнями, составило 26 человек, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала NDTV со ссылкой на данные местных властей, больше всего погибших зафиксировано в юго-западном индийском штате Керала - 23 человека, еще трое - в южном штате Тамилнад.

В Керале спасатели обнаружили за минувшие сутки тела 14 погибших в округе Коттаям и девять - в округе Идукки, в основном причиной гибели людей стали оползни. По запросу правительства Кералы Национальные силы реагирования на стихийные бедствия развернули 11 групп. К спасательным работам также привлечены военные вертолеты, подразделения сухопутных войск и ВМС.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanda daşqın nəticəsində ölənlərin sayı 26 nəfərə çatıb
Версия на английском языке Death toll from torrential rains in India grows to 26

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