Число погибших из-за ливней в Индии возросло до 26

Число погибших на юге Индии с вечера минувшей субботы из-за оползней и затоплений, вызванных мощными муссонными ливнями, составило 26 человек, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Число погибших на юге Индии с вечера минувшей субботы из-за оползней и затоплений, вызванных мощными муссонными ливнями, составило 26 человек, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала NDTV со ссылкой на данные местных властей, больше всего погибших зафиксировано в юго-западном индийском штате Керала - 23 человека, еще трое - в южном штате Тамилнад.

В Керале спасатели обнаружили за минувшие сутки тела 14 погибших в округе Коттаям и девять - в округе Идукки, в основном причиной гибели людей стали оползни. По запросу правительства Кералы Национальные силы реагирования на стихийные бедствия развернули 11 групп. К спасательным работам также привлечены военные вертолеты, подразделения сухопутных войск и ВМС.