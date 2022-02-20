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Число погибших из-за ливней в Бразилии возросло до 152 человек

Число погибших из-за ливней в Бразилии возросло до 152 человек Из-за разрушительных наводнений и оползней в бразильском городе Петрополис (штат Рио-де-Жанейро) погибли по меньшей мере 136 человек.
Другие страны
20 февраля 2022 г. 06:27
Число погибших из-за ливней в Бразилии возросло до 152 человек

Число жертв оползней и паводка, вызванных сильными дождями, в бразильском Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) выросло до 152, из них 27 несовершеннолетние.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой на спасательные службы. Ранее сообщалось о 136 погибших.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов 24 выживших, 165 продолжают числиться пропавшими. В поисках заняты 500 спасателей, 200 полицейских, а также военные и волонтеры. По их оценкам, шансы найти выживших спустя четверо суток после трагедии составляют не более 7%. Поисковые работы в субботу осложнялись сильным туманом, накрывшим город, и продолжающимися осадками.

Отмечается, что экстренные службы получили информацию о почти 190 оползнях и 230 мелких инцидентах, 80 жилым зданиям нанесен ущерб, из них по меньшей мере 54 полностью разрушены. Власти города, где во вторник за шесть часов выпало 260 мм осадков (больше месячной нормы), объявили траур и ввели режим ЧС.

06:08

Из-за разрушительных наводнений и оползней в бразильском городе Петрополис (штат Рио-де-Жанейро) погибли по меньшей мере 136 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", власти сообщают о 213 пропавших без вести.

На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как сели уносят автомобили и дома, а улицы превратились в бурлящие реки.

Мэр города объявил чрезвычайное положение.

Поисково-спасательные группы разгребают грязь в поисках выживших.

По данным метеорологов, в Петрополисе 15 февраля всего за 6 часов выпала месячная норма осадков.

Схожее стихийное бедствие в этом районе произошло в 2011 году, погибли более 900 человек.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyada daşqın qurbanlarının sayı 152-yə çatıb, 165 nəfər itkin düşüb

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