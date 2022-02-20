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Число погибших из-за ливней в Бразилии возросло до 136 человек

Число погибших из-за ливней в Бразилии возросло до 136 человек Из-за разрушительных наводнений и оползней в бразильском городе Петрополис (штат Рио-де-Жанейро) погибли по меньшей мере 136 человек.
Другие страны
20 февраля 2022 г. 06:15
Число погибших из-за ливней в Бразилии возросло до 136 человек

Из-за разрушительных наводнений и оползней в бразильском городе Петрополис (штат Рио-де-Жанейро) погибли по меньшей мере 136 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", власти сообщают о 213 пропавших без вести.

На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как сели уносят автомобили и дома, а улицы превратились в бурлящие реки.

Мэр города объявил чрезвычайное положение.

Поисково-спасательные группы разгребают грязь в поисках выживших.

По данным метеорологов, в Петрополисе 15 февраля всего за 6 часов выпала месячная норма осадков.

Схожее стихийное бедствие в этом районе произошло в 2011 году, погибли более 900 человек.

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