Число погибших из-за ливней в Бразилии возросло до 136 человек

Из-за разрушительных наводнений и оползней в бразильском городе Петрополис (штат Рио-де-Жанейро) погибли по меньшей мере 136 человек.
Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", власти сообщают о 213 пропавших без вести.
На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как сели уносят автомобили и дома, а улицы превратились в бурлящие реки.
Мэр города объявил чрезвычайное положение.
Поисково-спасательные группы разгребают грязь в поисках выживших.
По данным метеорологов, в Петрополисе 15 февраля всего за 6 часов выпала месячная норма осадков.
Схожее стихийное бедствие в этом районе произошло в 2011 году, погибли более 900 человек.