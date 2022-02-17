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Число погибших из-за ливней в Бразилии возросло до 104 человек

Число погибших из-за ливней в Бразилии возросло до 104 человек Число погибших из-за сильных дождей в бразильском городе Петрополис в штате Рио-де-Жанейро возросло до 104, из них 8 - дети.
Другие страны
17 февраля 2022 г. 10:00
Число погибших из-за ливней в Бразилии возросло до 104 человек

Число погибших из-за сильных дождей в бразильском городе Петрополис в штате Рио-де-Жанейро возросло до 104, из них 8 - дети.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о 94 погибших.

Более 50 домов были разрушены.

Ранее сообщалось, что службам гражданской защиты удалось спасти 24 человека. Еще 35 человек числятся пропавшими без вести, сообщает портал G1.

Сильные дожди во вторник спровоцировали оползни и наводнения. Чуть больше чем за шесть часов выпало 260 литров осадков на один квадратный метр. Это гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе Бразилии в феврале.

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Каштру в среду прибыл в пострадавший от ливней регион. Ранее он описал сложившуюся ситуацию как "близкую к войне". На пресс-конференции в среду он заявил, что обрушившийся на регион дождь стал "самым сильным с 1932 года".

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Число жертв сильных дождей и вызванных ими оползней и паводка в бразильском Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) выросло до 94, восемь погибших - несовершеннолетние.

Как передает Report, об этом отмечает телеканал Globo со ссылкой на спасательные службы.

Ранее сообщалось о 71 погибшем.

На текущий момент спасателям удалось извлечь из-под завалов 24 выживших, продолжаются поиски еще 35 человек, которые, предположительно, могут находиться под завалами. В поисковых работах заняты 400 спасателей, 200 полицейских, а также военные и волонтеры. Губернатор штата Клаудиу Кастру с вечера вторника находится в городе для координации межведомственных усилий по ликвидации последствий ЧС. "Это был самый сильный дождь в городе с 1932 года", - заявил он в ходе общения с прессой.

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Число жертв сильных дождей и вызванных ими оползней и паводка в бразильском Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) выросло до 71, восемь погибших - несовершеннолетние.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой на спасательные службы.

На текущий момент спасателям удалось извлечь из-под завалов 16 выживших, неизвестно, сколько еще человек могут находиться под завалами. В поисковых работах заняты 400 спасателей, 200 полицейских, а также военные и волонтеры. Губернатор штата Клаудиу Кастру с вечера вторника находится в городе для координации межведомственных усилий по ликвидации последствий ЧС.

Ранее отмечалось, что экстренные службы получили информацию о почти 190 оползнях и почти 230 мелких инцидентах; 80 жилых зданий пострадали, из них по меньшей мере 54 полностью разрушены. Власти города, где во вторник за шесть часов выпало 260 мм осадков (больше месячной нормы), объявили траур и ввели режим ЧС. На ближайшие сутки синоптики прогнозируют новые осадки.

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Версия на английском языке ФотоDeath toll from heavy rains in Brazil climbs to 104
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