Число погибших из-за ливней и оползней в Индии достигло 138

Число жертв непогоды в штате Махараштра в центральной части Индии достигло по меньшей мере 138.

Число жертв непогоды в штате Махараштра в центральной части Индии достигло по меньшей мере 138.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

"Было зафиксировано 138 непредвиденных смертей из-за дождя и других инцидентов, связанных с (наступлением) сезона муссонных дождей", - цитирует телеканал министра по вопросам чрезвычайной помощи и восстановления Махараштры Виджая Вадеттивара.

Отмечается, что более 84 тыс. человек переместили в более безопасное место в округ Пуна на юге штата.

Индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с сильными дождями в Мумбаи, административного центра штата Махараштра. Из-за ливней жители города столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и воды.