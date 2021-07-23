Число погибших из-за ливней и оползней в Индии достигло 129 человек

Число жертв непогоды в штате Махараштра в центральной части Индии достигло 129.

Число жертв непогоды в штате Махараштра в центральной части Индии достигло 129.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Times of India.

"За последние 48 часов число жертв в штате Махараштра достигло 129. Большая часть смертей приходится на округа Райгад и Сатара", - заявил представитель управления.

Ранее издание сообщило, что непрекращающиеся ливни привели к сходу трех оползней в округе Райгад, в результате погибли 36 человек.

Согласно изданию, число погибших в Райгаде из-за оползней увеличилось до 38. Несколько человек погибли в наводнениях. Общее количество жертв непогоды в Сатаре составило 27. Зафиксированы смерти и в других округах на востоке Махараштры, а именно в Гондии и Чандрапуре. В прибрежном округе Ратнагири не менее 10 человек могут находиться под обломками из-за схода оползня.

Индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с сильными дождями в Мумбаи, административного центра штата Махараштра. Из-за ливней жители города столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и воды.