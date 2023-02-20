Число погибших из-за ливней и оползней в Бразилии выросло до 36

Число погибших в результате ливней, наводнений и оползней в бразильском штате Сан-Паулу возросло до 36.

Число погибших в результате ливней, наводнений и оползней в бразильском штате Сан-Паулу возросло до 36.

Как передает Report, об этом сообщает местный портал G1.

Ранее сообщалось о 19 погибших.

"Дожди, прошедшие в выводные в Сан-Паулу, привели к гибели 36 человек: 35 в муниципалитете Сан-Себастьян, еще один - в муниципалитете Убатуба", - говорится в сообщении портала.

По данным местных властей, более 550 человек были вынуждены покинуть свои дома на побережье, из них 338 остались без крова.

Ранее сообщалось, что губернатор Сан-Паулу Тарсисио де Фрейтас совместно с руководством гражданской обороны находятся в Сан-Кристобале, где за сутки выпало 600 миллиметров осадков и более 50 домов были разрушены. Местные власти объявили ЧС в некоторых муниципалитетах и отменили карнавальную программу, бразильская армия объявила об отправке военных самолетов в пострадавшую зону.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва должен посетить пострадавший регион в понедельник.