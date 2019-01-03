Число погибших из-за ливней и оползней на Филиппинах превысило 120

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Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Число погибших на Филиппинах в результате сильных дождей и оползней, вызванных тропическим циклоном "Усман", увеличилось до 122 человек, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о более чем 60 погибших.

Согласно докладу Национального совета по снижению рисков и управлению катастрофами, еще 28 человек считаются пропавшими без вести, около 60 получили ранения. Всего стихия затронула более 75 тысяч человек, из них более 30 тысяч находятся в центрах для эвакуации. В некоторых районах 3 и 4 января в образовательных учреждениях отменены занятия.

Наиболее пострадала от стихии провинция Южный Камаринес, где сильные дожди вызвали сход оползней.