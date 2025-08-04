Число погибших из-за ударов ВС РФ по жилому дому в Краматорске возросло до семи

Число погибших в результате удара ВС РФ 31 июня по жилому дому в Краматорске Донецкой области Украины достигло семи человек, 11 пострадали.

Число погибших в результате удара ВС РФ 31 июля по жилому дому в Краматорске Донецкой области Украины достигло семи человек, 11 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Количество погибших возросло до 7 человек в результате удара по центру Краматорска 31 июля... В течение 4 августа разобрано и вывезено 780 тонн поврежденных конструкций дома, спасателями было изъято из-под завалов тело 1 человека и фрагменты человеческого тела, которые переданы сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей идентификации", - говорится в сообщении в Телеграм-канале.

Ранее местные власти сообщили, что под завалами двух подъездов, разрушенных в результате удара, могут находиться четыре человека. Спасательные работы идут уже четвертые сутки.