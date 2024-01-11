О нас

Число погибших из-за беспорядков в Папуа - Новой Гвинее возросло до 16 человек

Число погибших из-за беспорядков в Папуа - Новой Гвинее возросло до 16 человек Число погибших в результате масштабных беспорядков, вспыхнувших в Папуа - Новой Гвинее, возросло до 16, десятки пострадавших госпитализированы.
Другие страны
11 января 2024 г. 09:16
Число погибших из-за беспорядков в Папуа - Новой Гвинее возросло до 16 человек

Число погибших в результате масштабных беспорядков, вспыхнувших в Папуа - Новой Гвинее, возросло до 16, десятки пострадавших госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает австралийская вещательная корпорация ABC.

По данным полиции Лаэ - второго по величине города Папуа - Новой Гвинеи, не менее девяти человек погибли в ходе беспорядков в столице страны Порт-Морсби, еще семь человек - в Лаэ. Также сообщается о десятках граждан, получивших травмы и ожоги. Из-за наплыва пациентов две столичные больницы были вынуждены остановить прием новых больных, отмечает ABC.

В то же время СМИ Папуа - Новой Гвинеи пишут лишь о пяти погибших в ходе беспорядков.

Ранее сообщалось, что беспорядки охватили Порт-Морсби в среду на фоне забастовки, объявленной местными полицейскими, военнослужащими и сотрудниками исправительных учреждений. Сотни мародеров, воспользовавшись отсутствием полиции, вышли на улицы и начали грабить и поджигать магазины. Для восстановления порядка на улицах власти страны направили в Порт-Морсби отряды полиции из других провинций и военнослужащих, пообещав разрешить им применять боевые патроны против мародеров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Papua-Yeni Qvineyada iğtişaşlar nəticəsində ölənlərin sayı 16-ya çatıb

Экслюзивные новости

Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
10 января 2024 г. 14:30
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
9 января 2024 г. 15:06
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
9 января 2024 г. 13:11
Посол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
ФотоПосол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
9 января 2024 г. 12:54
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
8 января 2024 г. 13:20
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
8 января 2024 г. 11:16
Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах
Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах
7 января 2024 г. 16:04
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
5 января 2024 г. 17:05
В прошлом году Германия отказалась предоставить убежище 677 гражданам Азербайджана
В прошлом году Германия отказалась предоставить убежище 677 гражданам Азербайджана
5 января 2024 г. 12:28
Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды
Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды
4 января 2024 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi