Число погибших из-за беспорядков в Папуа - Новой Гвинее возросло до 16 человек

Число погибших в результате масштабных беспорядков, вспыхнувших в Папуа - Новой Гвинее, возросло до 16, десятки пострадавших госпитализированы.

Число погибших в результате масштабных беспорядков, вспыхнувших в Папуа - Новой Гвинее, возросло до 16, десятки пострадавших госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает австралийская вещательная корпорация ABC.

По данным полиции Лаэ - второго по величине города Папуа - Новой Гвинеи, не менее девяти человек погибли в ходе беспорядков в столице страны Порт-Морсби, еще семь человек - в Лаэ. Также сообщается о десятках граждан, получивших травмы и ожоги. Из-за наплыва пациентов две столичные больницы были вынуждены остановить прием новых больных, отмечает ABC.

В то же время СМИ Папуа - Новой Гвинеи пишут лишь о пяти погибших в ходе беспорядков.

Ранее сообщалось, что беспорядки охватили Порт-Морсби в среду на фоне забастовки, объявленной местными полицейскими, военнослужащими и сотрудниками исправительных учреждений. Сотни мародеров, воспользовавшись отсутствием полиции, вышли на улицы и начали грабить и поджигать магазины. Для восстановления порядка на улицах власти страны направили в Порт-Морсби отряды полиции из других провинций и военнослужащих, пообещав разрешить им применять боевые патроны против мародеров.